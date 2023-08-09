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Зеленський підписав закон про цифровізацію роботи ОСББ

9 серпня, 2023 середа
22:33
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 7029, який створює умови для цифровізації процесів управління багатоквартирними будинками

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Законопроєкт розроблений у співпраці Міністерства відновлення, народних депутатів України та експертного середовища.

"Закріплено можливість повідомляти співвласників про збори, ухвалені рішення, протоколи та інші питання управління спільним майном в електронній формі. До цього інформування здійснюється тільки особисто або рекомендованим листом. Проведення зборів співвласників та загальних зборів ОСББ може відбуватися онлайн або в змішаному форматі (офлайн-онлайн). До цього такі збори проводилися виключно очно", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, законопроєкт робить можливим електронне голосування з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Закон дозволить власникам квартир делегувати здійснення відновлення будинком правлінню ОСББ або управителю. Це критично важливою для відбудови пошкоджених чи знищених багатоповерхівок, адже багато власників квартир знаходяться на фронті, вимушено проживають в іншому регіоні Україні або за кордоном.

"Закон знижує поріг ухвалення рішень до 50% + 1 голос. Ця зміна в підходах зумовлена тим, що багато мешканців пасивні і не зацікавлені в управлінні. Виняток у вигляді 75% + 1 голос становлять питання відключення від мереж централізованого постачання комунальних послуг. При цьому можливість передбачити у статуті конкретного ОСББ голосування по окремих питаннях у 2/3 голосів залишається. Як запобіжник для зловживань встановлено верхню межу у 75%", - пише Міністерство.
 
Зазначені нововведення дозволять співвласникам спростити внутрішню комунікацію та зменшити витрати на управління багатоквартирними будинками.

Закон зменшує бюрократичні процеси та усуває двозначності трактувань держреєстраторами.

  • Близько 80% проєктів відновлення в Україні на сьогодні реалізуються коштом партнерів або з використанням механізмів міжнародних фінансових інституцій.
Україна
Володимир Зеленський
відбудова України
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