Про це 4 серпня повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз 80% проєктів відновлення здійснюються через механізми міжнародних фінансових інституцій, у багатьох випадках - за кошти партнерів", - сказав чиновник.

Що відомо про фінансування відновлення України

21-22 червня в Лондоні відбулась чергова Конференція з відновлення України. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.

Найбільшу частку фінансової допомоги Україні взяв на себе Євросоюз, який планує виділити Україні €50 мільярдів у вигляді грантів і кредитів. Підтримка розрахована на найближчі чотири роки.

З-поміж окремих країн найбільше долучились Велика Британія та США. 21 червня Лондон оголосив "історичний пакет фінансової підтримки для України" на суму $3 млрд, яку буде надано впродовж трьох років. У Вашингтоні запевнили, що нададуть Україні $1,3 млрд. Кошти спрямують, зокрема, на відновлення енергосистеми, інфраструктури та на допомогу підприємствам.

Також про суттєву допомогу запевнили й інші держави. ФРН обіцяла надати Україні додатково 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу у 2023 році. Уряд Іспанії зобов'язався виділити на відновлення і реконструкцію України понад 250 млн євро. Федеральний уряд Австрії погодив виділення додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Також уряд України підписав меморандум з Європейським інвестиційним банком про співпрацю в проєктах відновлення України, який передбачає виділення €840 млн.

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