Про це заявив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг, інформує Vol.at.

"Австрія продовжує збільшувати фінансову допомогу Україні: уряд виділить ще 18 млн євро із фонду надзвичайних ситуацій за кордоном (AKF) МЗС", - сказано у повідомленні.

Таким чином фінансова підтримка Австрії вже "перевищила позначку в 150 мільйонів євро".

Як зазначили в МЗС Австрії, по 6 мільйонів євро отримають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), ще 4 млн євро отримає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і 2 млн євро – Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА).

"Ця допомога спрямована на підтримку людей в Україні та Молдові. Сусідня держава Молдова приймає найбільшу кількість переміщених осіб з України порівняно з кількістю свого населення", - йдеться у повідомленні.