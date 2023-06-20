Австрія передасть €18 млн для допомоги українцям, які постраждали від війни
Федеральний уряд Австрії погодив виділення додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії
Про це заявив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг, інформує Vol.at.
"Австрія продовжує збільшувати фінансову допомогу Україні: уряд виділить ще 18 млн євро із фонду надзвичайних ситуацій за кордоном (AKF) МЗС", - сказано у повідомленні.
Таким чином фінансова підтримка Австрії вже "перевищила позначку в 150 мільйонів євро".
Як зазначили в МЗС Австрії, по 6 мільйонів євро отримають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), ще 4 млн євро отримає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і 2 млн євро – Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА).
"Ця допомога спрямована на підтримку людей в Україні та Молдові. Сусідня держава Молдова приймає найбільшу кількість переміщених осіб з України порівняно з кількістю свого населення", - йдеться у повідомленні.
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