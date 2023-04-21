Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради. Також про це написав на своїй facebook-сторінці один з ініціаторів закону, народний депутат Володимир В'ятрович.

Як зазначено на сайті парламенту, станом на 21 квітня проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України повернуто з підписом президента.

"Цей системний документ про звільнення нашої країни від маркерів "русского міра". Відповідно до закону, російська імперська політика визнається злочинною та засуджується, пропаганда цієї політики та її символіки забороняється", – написав В'ятрович.

Він додав, що закон набуде чинності через три місяці після опублікування. Після цього органи самоврядування й військові адміністрації за пів року мають звільнити публічний простір від символів "русского міра": демонтувати пам’ятники й пам’ятні знаки, перейменувати вулиці й інші об’єкти.

Також, відповідно до закону, має бути перейменовано населені пункти, назви яких пропагують російську імперську політику, її діячів чи пропагандистів.

Після набуття законом чинності юридичні особи матимуть місяць, щоб вилучити символи російської імперської політики зі своїх назв, документів та символіки. А протягом трьох місяців російські символи мають щезнути з товарних знаків.

Докладніше про цей закон читайте тут: В Україні почнуть законну деколонізацію