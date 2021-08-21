Зеленський подякував Варфоломію за відвідини України

Про це передає Еспресо.TV.

"Передусім хочу подякувати вам за цей візит. Для мене особисто, для України, для нас усіх - це велика честь, що ви приєдналися до нас в такі важливі дні, коли ми відзначаємо 30-річчя нашої незалежності. Це для нас дуже важливо", - заявив Зеленський.

"І саме на 30-річчя незалежності України. І це знакова подія, тому що це відбувається у рік 30-ліття вашого обрання вселенським патріархом", - наводить слова президента пресслужба глави української держави.

Зі свого боку Варфоломій подякував президентові України за запрошення й наголосив, що щасливий бути на прекрасній гостинній українській землі, особливо тоді, коли Україна святкує 30-ту річницю незалежності.

"Для нас велика честь відсвяткувати разом з вами цю важливу для України дату", - сказав патріарх.

Під час розмови зі вселенським патріархом Володимир Зеленський відзначив, що наша країна є унікальним прикладом мирного співіснування багатьох конфесій.

Також глава держави подякував Його Всесвятості за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її незалежності. Також він подякував за постійні молитви за мир в нашій країні.

Співрозмовники обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, ситуацію з порушенням основоположних прав і свобод людини, зокрема свободи віросповідання, на тимчасово окупованих територіях України.

Володимир Зеленський зазначив, що одним з чинників, які агресор застосовує проти України як гібридну зброю, є релігійний.

Окрім того, президент подякував вселенському патріарху за увагу та підтримку дітей українських воїнів, які втратили батьків внаслідок російської агресії.

"Знаю, як тепло ви приймали їх у вашій резиденції на Фанарі у 2018 році. Високо ціную готовність провести зустріч з ними у межах вашого візиту", - сказав він.

Вселенський патріарх наголосив, що молиться за мир в Україні, і благословив український народ від імені Матері-Церкви.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb