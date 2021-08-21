Зеленський подякував Варфоломію за відвідини України
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України
Про це передає Еспресо.TV.
"Передусім хочу подякувати вам за цей візит. Для мене особисто, для України, для нас усіх - це велика честь, що ви приєдналися до нас в такі важливі дні, коли ми відзначаємо 30-річчя нашої незалежності. Це для нас дуже важливо", - заявив Зеленський.
"І саме на 30-річчя незалежності України. І це знакова подія, тому що це відбувається у рік 30-ліття вашого обрання вселенським патріархом", - наводить слова президента пресслужба глави української держави.
Зі свого боку Варфоломій подякував президентові України за запрошення й наголосив, що щасливий бути на прекрасній гостинній українській землі, особливо тоді, коли Україна святкує 30-ту річницю незалежності.
"Для нас велика честь відсвяткувати разом з вами цю важливу для України дату", - сказав патріарх.
Під час розмови зі вселенським патріархом Володимир Зеленський відзначив, що наша країна є унікальним прикладом мирного співіснування багатьох конфесій.
Також глава держави подякував Його Всесвятості за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її незалежності. Також він подякував за постійні молитви за мир в нашій країні.
Співрозмовники обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, ситуацію з порушенням основоположних прав і свобод людини, зокрема свободи віросповідання, на тимчасово окупованих територіях України.
Володимир Зеленський зазначив, що одним з чинників, які агресор застосовує проти України як гібридну зброю, є релігійний.
Окрім того, президент подякував вселенському патріарху за увагу та підтримку дітей українських воїнів, які втратили батьків внаслідок російської агресії.
"Знаю, як тепло ви приймали їх у вашій резиденції на Фанарі у 2018 році. Високо ціную готовність провести зустріч з ними у межах вашого візиту", - сказав він.
Вселенський патріарх наголосив, що молиться за мир в Україні, і благословив український народ від імені Матері-Церкви.
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