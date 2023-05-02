Зеленський поговорив із президентом Союзу Коморських Островів, який представлятиме Африку на саміті G7
Зеленський провів телефонну розмову з президентом Союзу Коморських Островів Азалі Ассумані, який представлятиме Африканський Союз на саміті G7
Про це повідомляє пресслужба Володимира Зеленського.
"Радий першому в історії відносин контакту з Президентом Союзу Коморських Островів Азалі Ассумані. Привітав колегу з обранням головою Африканського Союзу. Зазначив, що Україна зацікавлена в розвитку співпраці з Африкою та, зі свого боку, готова залишатися гарантом продовольчої безпеки світу", - йдеться у повідомленні.
Президент подякував колезі за принципову позицію та підтримку України в ООН і на інших майданчиках та запросив приєднатися до реалізації української формули миру.
- Відзначимо, що раніше уряд Японії запросив Африканський союз на майбутній саміт G7, і виключив з нього постійного учасника ПАР, яка підтримує політику Росії. Союз Коморських Островів наразі головує в континентальній організації, відтак його президент стане представником Африки на представницькому форумі.
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