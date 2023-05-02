Про це повідомляє пресслужба Володимира Зеленського.

"Радий першому в історії відносин контакту з Президентом Союзу Коморських Островів Азалі Ассумані. Привітав колегу з обранням головою Африканського Союзу. Зазначив, що Україна зацікавлена в розвитку співпраці з Африкою та, зі свого боку, готова залишатися гарантом продовольчої безпеки світу", - йдеться у повідомленні.

Президент подякував колезі за принципову позицію та підтримку України в ООН і на інших майданчиках та запросив приєднатися до реалізації української формули миру.