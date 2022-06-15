Про це Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

"На постійному зв'язку з Борисом Джонсоном. Узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та загрози продовольчій безпеці", - написав Зеленський.

15 червня Зеленський звернувся до чеського парламенту.

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