Зеленський поговорив з Джонсоном про війну та продовольчу безпеку
Президент України обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії ситуацію на полі бою та загрози продовольчої безпеки
Про це Володимир Зеленський повідомив у Twitter.
"На постійному зв'язку з Борисом Джонсоном. Узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та загрози продовольчій безпеці", - написав Зеленський.
- 15 червня Зеленський звернувся до чеського парламенту.
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