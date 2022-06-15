"Російські танки повинні бути знищені в Україні, бо інакше прийдуть у Прагу": Зеленський звернувся до чеського парламенту
В Україні відбувається битва за майбутнє Європи. Російські танки, які штурмують міста українського Донбасу та пробують наступати на українські Харків, Миколаїв, Запоріжжя, потрібно зупинити, спалити чи вигнати з території незалежної України – щоб вони ніколи більше не змогли прийти ані в Прагу, ані в будь-яке інше місто Європи
На цьому наголосив Володимир Зеленський у зверненні до чеського парламенту.
"Ми протистоїмо тиранії, яка, як і в минулому, не хоче зупинятися тільки на території України. Вона вважає своєю мішенню всіх у Європі – всіх тих, хто живе вільним і своїм життям. Росію не цікавлять лише наші Маріуполь, Сєвєродонецьк, Харків, Одеса та Київ. Ні! Її амбіції спрямовані на величезний простір від Варшави до Софії, від Праги до Таллінна.
І, як у минулому, російське вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву Росії, щоб відкрити дорогу до інших країн, до підкорення інших народів. Про це відверто кажуть не тільки російські державні пропагандисти, а й російські посадовці. Вони дійшли вже й, наприклад, до того, що погрожують офіційно скасувати визнання державної незалежності країн Балтії", – сказав президент України.
Він подякував чеському народу за прихисток тисячам українців, а чеській владі – за допомогу озброєнням. Разом із тим Зеленський попросив у Чехії, яка невдовзі головуватиме в ЄС, підтримати євроінтеграційні прагнення українців.
"Російські військові чітко усвідомлюють, що воюють саме проти європейських цінностей, проти того, що будь-який вільний народ Європи, який розділяє спільні європейські цінності, може стати частиною європейського об’єднання. Саме це – ідеологічна прошивка російських окупантів. А отже, посилювати європейське об’єднання й сказати "так" Україні – це також оборона у цій війні", – наголосив президент України.
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