"Російські танки повинні бути знищені в Україні, бо інакше прийдуть у Прагу": Зеленський звернувся до чеського парламенту

На цьому наголосив Володимир Зеленський у зверненні до чеського парламенту.

"Ми протистоїмо тиранії, яка, як і в минулому, не хоче зупинятися тільки на території України. Вона вважає своєю мішенню всіх у Європі – всіх тих, хто живе вільним і своїм життям. Росію не цікавлять лише наші Маріуполь, Сєвєродонецьк, Харків, Одеса та Київ. Ні! Її амбіції спрямовані на величезний простір від Варшави до Софії, від Праги до Таллінна.

І, як у минулому, російське вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву Росії, щоб відкрити дорогу до інших країн, до підкорення інших народів. Про це відверто кажуть не тільки російські державні пропагандисти, а й російські посадовці. Вони дійшли вже й, наприклад, до того, що погрожують офіційно скасувати визнання державної незалежності країн Балтії", – сказав президент України.

Він подякував чеському народу за прихисток тисячам українців, а чеській владі – за допомогу озброєнням. Разом із тим Зеленський попросив у Чехії, яка невдовзі головуватиме в ЄС, підтримати євроінтеграційні прагнення українців.

"Російські військові чітко усвідомлюють, що воюють саме проти європейських цінностей, проти того, що будь-який вільний народ Європи, який розділяє спільні європейські цінності, може стати частиною європейського об’єднання. Саме це – ідеологічна прошивка російських окупантів. А отже, посилювати європейське об’єднання й сказати "так" Україні – це також оборона у цій війні", – наголосив президент України.

Нагадаємо, 12 червня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна не може бути відсторонена від процесу дипломатичних перемовин.

10 червня Чехія передала Україні понтонні мости для відновлення сполучення із деокупованими територіями

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