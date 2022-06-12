"Дипломатичні перемовини мають вести передусім самі українці", - очільник МЗС Чехії щодо переговорів ЄС із Росією

Про це повідомив суспільний мовник Чехії ČTK з посиланням на слова очільника МЗС Чехії Яна Ліпавського.

"Росія - агресор, і ми не повинні брати до уваги будь-які приниження чи не приниження. Макрон, напевно, не дуже добре розуміє це питання, бо Путіну байдуже, як Росію сприймають на Заході", - сказав міністр.

За його словами, не можна допустити, щоб Україна стала Чехословаччиною в 1938 році, коли за рішенням держав втратила частину території на користь нацистської Німеччини.

"Дипломатичні переговори мають вести передусім самі українці. Ми повинні тримати українців у грі", - додав міністр.

Також, за його словами, постачання чеської зброї в Україну передусім підтримують безпеку Чехії.

9 червня російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін розповів, що російський олігарх Роман Абрамович на перемовинах РФ й України допомагав президенту країни-агресорки Росії Володимиру Путіну тягнути час для нарощування сил.

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