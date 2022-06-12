"Дипломатичні перемовини мають вести передусім самі українці", - очільник МЗС Чехії щодо переговорів ЄС із Росією
Україна не може бути відсторонена від процесу перемовин із РФ стати Чехословаччиною в 1938 році, коли за рішенням держав втратила території на користь нацистської Німеччини
Про це повідомив суспільний мовник Чехії ČTK з посиланням на слова очільника МЗС Чехії Яна Ліпавського.
"Росія - агресор, і ми не повинні брати до уваги будь-які приниження чи не приниження. Макрон, напевно, не дуже добре розуміє це питання, бо Путіну байдуже, як Росію сприймають на Заході", - сказав міністр.
За його словами, не можна допустити, щоб Україна стала Чехословаччиною в 1938 році, коли за рішенням держав втратила частину території на користь нацистської Німеччини.
"Дипломатичні переговори мають вести передусім самі українці. Ми повинні тримати українців у грі", - додав міністр.
Також, за його словами, постачання чеської зброї в Україну передусім підтримують безпеку Чехії.
- 9 червня російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін розповів, що російський олігарх Роман Абрамович на перемовинах РФ й України допомагав президенту країни-агресорки Росії Володимиру Путіну тягнути час для нарощування сил.
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