Один з колишніх керівників нафтової компанії "Юкос" поділився деталями в етері Еспресо.

"Російський олігарх Роман Абрамович допомагав президенту Російської Федерації Володимиру Путіну тягнути час перемовинами між Україною та Росією. Було очевидно, що перемовини ні до чого не призведуть. Цей час Путін використав для нарощування сил. Адже бліцкриг не вдався, тому потрібен був перепочинок. У цьому перепочинку Путіну сприяв Абрамович. Російський олігарх ще не підпав під санкції США виключно через президента Зеленського, який певно вірить у силу Абрамовича", - зазначив Невзлін.

Громадський діяч додав, що Абрамович окрім своїх, відстоює ще й цілі Путіна, і між ними немає великої різниці.

"У Романа Абрамовича цілі цілком збігаються з цілями президента країни-агресорки Путіна. Вони друзі й партнери. Між ними немає великої різниці, в них різні сфери діяльності: один забезпечує іншому одне, інший першому - інше. І домовилися вони про це не сьогодні, а ще 1999 року, можливо й раніше", - зазначив Леонід Невзлін.

22 квітня видання Bloomberg повідомило, що в США відновили процес запровадження санкцій проти російського мільярдера Романа Абрамовича, якому не вдалося посприяти прогресу в переговорах між Росією та Україною, участь олігарха в яких підтвердив президент Зеленський.

Видання The Times 8 червня повідомило, що юристи російського олігарха Романа Абрамовича використовують лист від народного депутата Давида Арахамії про допомогу олігарха в порятунку українців, аби через суди скасувати санкції проти нього.

Леонід Невзлін також розповів, що Абрамович бере участь у перемовинах щодо обміну тепер полонених Росією захисників Азовсталі на рівні з президентами Туреччини Ердоганом, Росії Путіним та України Зеленським.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb