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Головна війна з Росією Абрамович на перемовинах України й Росії допомагав Путіну тягнути час для нарощування сил, - громадський діяч Невзлін
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Абрамович на перемовинах України й Росії допомагав Путіну тягнути час для нарощування сил, - громадський діяч Невзлін

9 червня, 2022 четвер
18:14
війна з Росією Роман Абрамович

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін розповів, що російський олігарх Роман Абрамович на перемовинах РФ й України допомагав президенту країни-агресорки Росії Володимиру Путіну тягнути час для нарощування сил

Один з колишніх керівників нафтової компанії "Юкос" поділився деталями в етері Еспресо.

"Російський олігарх Роман Абрамович допомагав президенту Російської Федерації Володимиру Путіну тягнути час перемовинами між Україною та Росією. Було очевидно, що перемовини ні до чого не призведуть. Цей час Путін використав для нарощування сил. Адже бліцкриг не вдався, тому потрібен був перепочинок. У цьому перепочинку Путіну сприяв Абрамович. Російський олігарх ще не підпав під санкції США виключно через президента Зеленського, який певно вірить у силу Абрамовича", - зазначив Невзлін.

Громадський діяч додав, що Абрамович окрім своїх, відстоює ще й цілі Путіна, і між ними немає великої різниці.

"У Романа Абрамовича цілі цілком збігаються з цілями президента країни-агресорки Путіна. Вони друзі й партнери. Між ними немає великої різниці, в них різні сфери діяльності: один забезпечує іншому одне, інший першому - інше. І домовилися вони про це не сьогодні, а ще 1999 року, можливо й раніше", - зазначив Леонід Невзлін.

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