У перемовинах щодо обміну захисників Азовсталі беруть участь Путін, Ердоган, Абрамович і Зеленський, - громадський діяч Невзлін
Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін розповів, що російський олігарх Роман Абрамович бере участь у перемовинах щодо обміну тепер полонених Росією захисників Азовсталі на рівні з президентами Туреччини Ердоганом, Росії Путіним та України Зеленським
Один з колишніх керівників нафтової компанії "Юкос" поділився деталями в етері Еспресо.
"У Туреччині дуже добре закріпився російський олігарх Роман Абрамович. Навіть у звільненні й подальшому обміні захисників Азовсталі присутні президент Росії Путін, олігарх Абрамович, президент Туреччини Ердоган і, звісно ж, президент Зеленський. Це наводить на певні думки щодо ролі Ердогана. Я сподіваюся, що цей обмін відбудеться, але чим довше цього не стається, тим менша ймовірність, що українських захисників вдасться обміняти", - зазначив Невзлін.
Громадський діяч додав, що роль російського олігарха Абрамовича у російсько-турецьких відносинах зростає.
"Абрамович завʼязав дружні відносини з одним із близьких помічників президента Реджепа Тайїпа Ердогана, що легко вирішує там питання. У результаті осі Путін - Абрамович - Ердоган сформувалися такі ідеї, як переселення імовірної путінської коханки Аліни Кабаєвої у Стамбул. Для цього придбали великий будинок і виділили президентську охорону", - зауважив Леонід Невзлін.
- 22 квітня видання Bloomberg повідомило, що в США відновили процес запровадження санкцій проти російського мільярдера Романа Абрамовича, якому не вдалося посприяти прогресу в переговорах між Росією та Україною, участь олігарха в яких підтвердив президент Зеленський.
- Видання The Times 8 червня повідомило, що юристи російського олігарха Романа Абрамовича використовують лист від народного депутата Давида Арахамії про допомогу олігарха в порятунку українців, аби через суди скасувати санкції проти нього.
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