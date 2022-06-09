Один з колишніх керівників нафтової компанії "Юкос" поділився деталями в етері Еспресо.

"У Туреччині дуже добре закріпився російський олігарх Роман Абрамович. Навіть у звільненні й подальшому обміні захисників Азовсталі присутні президент Росії Путін, олігарх Абрамович, президент Туреччини Ердоган і, звісно ж, президент Зеленський. Це наводить на певні думки щодо ролі Ердогана. Я сподіваюся, що цей обмін відбудеться, але чим довше цього не стається, тим менша ймовірність, що українських захисників вдасться обміняти", - зазначив Невзлін.

Громадський діяч додав, що роль російського олігарха Абрамовича у російсько-турецьких відносинах зростає.

"Абрамович завʼязав дружні відносини з одним із близьких помічників президента Реджепа Тайїпа Ердогана, що легко вирішує там питання. У результаті осі Путін - Абрамович - Ердоган сформувалися такі ідеї, як переселення імовірної путінської коханки Аліни Кабаєвої у Стамбул. Для цього придбали великий будинок і виділили президентську охорону", - зауважив Леонід Невзлін.

22 квітня видання Bloomberg повідомило, що в США відновили процес запровадження санкцій проти російського мільярдера Романа Абрамовича, якому не вдалося посприяти прогресу в переговорах між Росією та Україною, участь олігарха в яких підтвердив президент Зеленський.

Видання The Times 8 червня повідомило, що юристи російського олігарха Романа Абрамовича використовують лист від народного депутата Давида Арахамії про допомогу олігарха в порятунку українців, аби через суди скасувати санкції проти нього.

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