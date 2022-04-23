США висунули Абрамовичу ультиматум через відсутність прогресу в переговорах України з РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела агенції стверджують, що США відновили процес запровадження санкцій проти Романа Абрамовича, після того, як його поїздка до Києва для відновлення мирних переговорів між Росією та Україною не мала успіху.

За даними співрозмовників Bloomberg, радники Білого дому посилили тиск на керівництво країни з метою запровадження санкцій проти Романа Абрамовича, які було розроблено ще кілька тижнів тому.

Їх не було запроваджено, нібито, на особисте прохання президента України Володимира Зеленського до глави Білого дому Джо Байдена, через сподівання, що російський олігарх допоможе досягти прогресу в переговорах.

Bloomberg стверджує, що у рамках нещодавньої неформальної поїздки до Києва Роман Абрамович провів зустріч з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. За її результатами зрушень у переговорному процесі не сталося, а представник мільярдера взагалі спростували, що такий візит відбувся.

Кремль заявляв, що Абрамович не є офіційним членом російської делегації, але задіяний у забезпеченні контактів між Москвою та Києвом. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що Роман Абрамович під час переговорів виступав у ролі медіатора та згладжував гострі кути.

16 квітня Володимир Зеленський підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович бере участь у переговорах між Україною і Росією як представник РФ.

17 квітня повідомлялося, що Роман Абрамович відвідав Київ з метою відновити мирні переговори між Росією і Україною.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Роман Абрамович під час переговорів між Україною та РФ виконує роль медіатора.

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