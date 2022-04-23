Зеленський підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович був у Києві як член переговорної групи

Пресконференцію транслювало Суспільне мовлення.



Про формат перемовин з Абрамовичем президент не говорив.



"Наскільки мені відомо, а мені відомо не мало, він входить у склад російської групи перемовин. Наскільки мені відомо, він був у Києві. Формат його зустрічі я не готовий обговорювати", - сказав Зеленський.



23 квітня у США відновили процес запровадження санкцій проти російського мільярдера Романа Абрамовича, якому не вдалося посприяти прогресу в переговорах між Росією та Україною.

20 квітня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російський олігарх Роман Абрамович під час переговорів між Україною та РФ виконує роль медіатора.

17 квітня ми повідомляли, що російський мільярдер Роман Абрамович відвідав Київ з ціллю відновити мирні переговори між Росією і Україною.