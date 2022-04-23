Зеленський підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович був у Києві як член переговорної групи
23 квітня під час пресконференції Володимир Зеленський повідомив, що Роман Абрамович є у складі російської групи перемовин і він відвідував Київ
Пресконференцію транслювало Суспільне мовлення.
Про формат перемовин з Абрамовичем президент не говорив.
"Наскільки мені відомо, а мені відомо не мало, він входить у склад російської групи перемовин. Наскільки мені відомо, він був у Києві. Формат його зустрічі я не готовий обговорювати", - сказав Зеленський.
- 23 квітня у США відновили процес запровадження санкцій проти російського мільярдера Романа Абрамовича, якому не вдалося посприяти прогресу в переговорах між Росією та Україною.
- 20 квітня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російський олігарх Роман Абрамович під час переговорів між Україною та РФ виконує роль медіатора.
- 17 квітня ми повідомляли, що російський мільярдер Роман Абрамович відвідав Київ з ціллю відновити мирні переговори між Росією і Україною.
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