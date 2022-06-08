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Арахамія допомагає російському мільярдеру Абрамовичу скасувати в суді санкції, - The Times

8 червня, 2022 середа
21:40
Суспільство Давид Арахамія

Юристи російського олігарха Романа Абрамовича використовують лист від народного депутата Давида Арахамії про допомогу олігарха в порятунку українців, аби через суди скасувати санкції проти нього

Про це повідомляє The Times

Видання зазначає, що має в розпорядженні документи позовів юристів Абрамовича проти Європейського Союзу та уряду Сполученого Королівства.

"Завдяки сприянню пана Абрамовича, українська та російська делегації досягли домовленостей щодо організації гуманітарних коридорів, через яких змогли врятувати більше 400 000 людей. Крім цього, його зусилля з обміну військовополоненими допомогли звільнити з полону кілька сотень людей. Абрамович продовжує бути глибоко залученим у процес перемовин, а також організації гуманітарної допомоги", - йдеться у листі Арахамії, який цитує The Times.

У листі голова української групи на перемовинах з Росією підкреслює, що в цілому він оцінює роль Абрамовича як "позитивну".

Правники твердять, що, мовляв, Абрамович не може належним чином залучатися в процес переговорів і організацію гуманітарної допомоги, позаяк юридичні компанії й консультанти не хочуть потрапити під обмеження через співпрацю з підсанкційним російським можновладцем.

Окрім того, вони пояснюють, що він не може подорожувати до країн ЄС, а отже виконувати певні функції з організації переговорів.

У позовах до ЄС і Великої Британії юристи російського олігарха використовують цей лист Арахамії, як доказ згубного впливу західних санкцій проти Абрамовича на його зусилля з мирних переговорів.

Автори статті The Times не надали деталей стосовно того, коли Арахамія надав цей лист.

Крім того, бельгійська юридична компанія надала податкові декларації Абрамовича, які нібито свідчать, що він сплатив за останні кілька років більше податків у Великій Британії і ЄС, ніж в цілому в Росії.

У позові вони твердять, що керівництво ЄС хибно приписує Абрамовичу його зв’язки з Кремлем і підтримку російського вторгнення в Україну. Тоді як російський олігарх, за їхніми твердженнями, не має тісних зв’язків з російським президентом Володимиром Путіним і не отримав жодної вигоди від російської анексії Кримського півострова чи військового вторгнення у 2022 році.

  • Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація про те, що відомому російському журналісту та публіцисту Олександру Невзорову буде надано громадянство України. Це повідомлення викликало жваве обговорення, адже хоч Невзоров зараз є в опозиції до російської влади, проте колись був довіреною особою Путіна та підтримував його агресивні дії.

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суд
санкції
Роман Абрамович
Давид Арахамія
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