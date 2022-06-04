Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Потрібно використовувати всі ресурси Україні на користь. Невзоров воює за нас, це супер! Проте хай воює на своєму фронті, разом з Овсянніковою, Фейгіним та іншими. Нехай всі ці росіяни тримають свій російський фронт проти Путіна, але не треба, щоб вони вчили чогось нас. Нехай спочатку завалять Путіна, тоді скажуть: "Ми завалили Путіна і ми маємо право ще когось вчити". А в тому випадку, який є зараз, вчити мусимо ми", - наголосив Бобиренко.



Політолог, додав, що українська влада показала свій комплекс меншовартості, надавши громадянство України Олександру Невзорову.



"Зробивши такий подарунок Невзорову, наша влада показала комплекс меншовартості. Це нібито як визнання, чи орден "ми цінуємо тебе"...Будьмо відверті, ми не дали громадянство багатьом воїнам, які воюють за Україну з Ічкерії, Білорусі, тої ж РФ, а Невзорову дісталось все", - сказав він.

Відомий російський блогер та журналіст Олександр Невзоров, який засуджує війну Путіна проти України та підтримує ЗСУ, прокоментував отримання громадянства України



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