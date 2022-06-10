Чехія передала Україні понтонні мости для відновлення сполучення із деокупованими територіями
Мости встановлять на територіях, які найгостріше потребують відновлення транспортного сполучення
Про це інформує Укравтодор.
Повідомляється, що адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки передала Укравтодору два понтонні мости, завдовжки 36 метрів кожен.
Передані мости встановлять на територіях, які критично потребують відновлення транспортного сполучення. Це має значно полегшити транспортування харчів та товарів першої необхідності до звільнених від російських окупантів населених пунктів.
Укравтодор повідомляє, що зруйновані мости були головною перешкодою для відновлення логістичного сполучення із деокупованими територіями.
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