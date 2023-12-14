Зеленський прибув до Німеччини з неанонсованим візитом

Про це пише BILD, посилаючись на повідомлення поліції Франкфурта-на-Майні.

Вказано, що в усьому регіоні ввели підвищені заходи безпеки та перекрили низку доріг.

Зеленський після приїзду вирушив до Вісбадена: там розташований американський штаб військової допомоги Україні.