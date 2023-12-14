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Зеленський прибув до Німеччини з неанонсованим візитом

14 грудня, 2023 четвер
17:38
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 14 грудня, прибув до Німеччини з неанонсованим візитом

Про це пише BILD, посилаючись на повідомлення поліції Франкфурта-на-Майні.

Вказано, що в усьому регіоні ввели підвищені заходи безпеки та перекрили низку доріг. 

Зеленський після приїзду вирушив до Вісбадена: там розташований американський штаб військової допомоги Україні.

  • 12 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським колегою Джо Байденом, який оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн. Пентагон облікував список озброєння, що увійшло в пакет.
Україна
Німеччина
Володимир Зеленський
допомога Україні
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