Зеленський припустив, що ядерні погрози Путіна можуть стати реальністю

Про це він сказав в інтервʼю CBS.

"Дивіться, можливо, вчора це був блеф. Тепер це може стати реальністю", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста, чи блефує президент Путін, погрожуючи Україні ядерною зброєю.

У цьому контексті Зеленський згадав про постійні обстріли Запорізької АЕС, яка розташована у тимчасово окупованому Росією Енергодарі. А також про атаки на Південноукраїнську АЕС, під час одного з яких росіяни випустили по станції ракету "Іскандер".

"Ракета влучила в район, який знаходився за 300 метрів від АЕС. Атомна станція втратила всі вікна, двері.Так він (Путін, - ред.) хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує", - зазначив Зеленський.

На думку президента України, світ стримує цю загрозу.

"Ми повинні продовжувати тиснути на нього і не дозволяти йому продовжувати", - наголосив Зеленський.

25 вересня радник Білого Дому з нацбезпеки Джейк Саліван попередив, що Росію очікують катастрофічні наслідки, якщо вона використає ядерну зброю, та додаткові економічні санкції, якщо завершить псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях.

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