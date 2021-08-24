Зеленський привітав українців із Днем Незалежності
Президент України Володимир Зеленський привітав громадян із Днем Незалежності
Про це передає Еспресо.TV.
Зеленський наголосив, що 24 серпня 1991 року Україна відновила свою державність. А 24 серпня 2021 року Україна нарешті усвідомлює це.
"Я вітаю всіх нас із цим великим і важливим днем. Сьогодні ми відзначаємо 30 річницю проголошення незалежності України, 30 річницю її здобуття, а справедливіше, на мій погляд, сказати 30-ту річницю відновлення незалежності України", - сказав він.
Президент зазначив, що українська історія і наша держава унікальні.
"Ми будемо повертати ні тільки своїх, ми будемо повертати своє. Це історичні та культурні цінності нашої держави, що перебувають за кордоном. Ми більше ніколи й нікому не подаруємо жоден камінчик нашої історії, не дамо окуповувати жодну сторінку нашої історії, анексувати наших письменників, наших науковців, наших героїв, які перемагали нацизм", - сказав він.
Святкове дійство для вас транслює Еспресо.TV тут.
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