Зеленський призначив державного уповноваженого АМКУ
Президент України призначив Максима Сандигу державним уповноваженим Антимонопольного комітету України
Відповідний указ розміщений на сайті Офісу президента України.
"Призначити Сандигу Максима Вікторовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", – йдеться в документі.
Довідково. Максим Сандига народився 17 червня 1985 року в Харкові. 2007 року закінчив Академію адвокатури України, спеціальність "Правознавство". 2011 року закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю "Правознавство", освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр права.
Працював помічником прокурора Деснянського району Києва. З 2014 до 2020 року обіймав різні посади в Генпрокуратурі.
З 2020 по 2021 рік був заступником керівника департаменту – керівником першого відділу перевірок департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції НАЗК.
З січня 2021 року – заступник голови Донецької ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
- 5 вересня голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська подала до Верховної Ради заяву про звільнення. За її звільнення з посади проголосували 306 нардепів.
- 6 вересня Рада проголосувала за призначення колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету.
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