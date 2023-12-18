Зеленський призначив державного уповноваженого АМКУ

Відповідний указ розміщений на сайті Офісу президента України.

"Призначити Сандигу Максима Вікторовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України", – йдеться в документі.

Довідково. Максим Сандига народився 17 червня 1985 року в Харкові. 2007 року закінчив Академію адвокатури України, спеціальність "Правознавство". 2011 року закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю "Правознавство", освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр права.

Працював помічником прокурора Деснянського району Києва. З 2014 до 2020 року обіймав різні посади в Генпрокуратурі.

З 2020 по 2021 рік був заступником керівника департаменту – керівником першого відділу перевірок департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції НАЗК.

З січня 2021 року – заступник голови Донецької ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.