Новим очільником АМКУ стане голова Донецької ОВА Кириленко, - нардеп Арахамія
У вівторок, 5 вересня, голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська подала до Верховної Ради заяву про звільнення. На її заміну готують чинного очільника Донецької ОВА Павла Кириленка
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Телеграмі.
За його словами, до Кабінету міністрів надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету Ольги Піщанської. Її опрацьовують на комітеті та будуть виносити до зали.
Згодом заяву від голови Антимонопольного комітету Ольги Піщанської про звільнення з посади, яка надійшла до Верховної Ради, опублікував голова ВР Руслан Стефанчук.
За його словами, заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.
Крім того, Арахамія додав, що наступного дня призначать на посаду голови АМКУ Павла Кириленка на посаду голови АМКУ.
Водночас нардеп зазначив, що посада голови Фонд державного майна України поки залишається без призначення.
Довідково: Павло Кириленко - підполковник юстиції, уродженець Макіївки на Донеччині. З липня 2008 року працював в прокуратурі України. Наказом генерального прокурора України від 22 вересня 2017 року призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України. 26 червня 2019 Кабінет Міністрів підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА.
- Напередодні, 4 вересня, очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що подав до Верховної Ради заяву про свою відставку. Її прийняв голова ВРУ Руслан Стефанчук.
- Того ж дня заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна подав до Верховної Ради Рустем Умєров. Саме ним планується замінити міністра оборони Резнікова.
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