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Головна Суспільство Зеленський призначив двох суддів Верховного Суду

Зеленський призначив двох суддів Верховного Суду

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо призначення суддів Верховного Суду

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський підписав указ про призначення двох суддів Верховного Суду.

Зазначається, що призначення відбулося відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 Конституції України та статей 80, 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Згідно з указом президента посади у Верховному суді отримали:

  • Чумаченко Тетяна Анатоліївна призначена до Касаційного адміністративного суду;
  • Картер Валерій Іванович - до Касаційного суду.

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Володимир Зеленський
судді
Верховний суд
указ
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