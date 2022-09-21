Зеленський призначив голів військових адміністрацій на Херсонщині

Про це йдеться на сайті президента України.

Згідно з розпорядженнями головою Херсонської міської військової адміністрації призначили Галину Лугову.

Начальником Великокопанівської сільської військової адміністрації Херсонського району Зеленський призначив Олексія Соловйова.

Роман Фролов став начальником Горностаївської селищної військової адміністрації Каховського району.

Артура Давидова призначили головою Верхньорогачинської селищної військової адміністрації Каховського району.

Начальницею Новомиколаївської сільської військової адміністрації Скадовського району призначили Євгенію Глєбову.

Новим очільником Борозенської сільської військової адміністрації Бериславського району став Семен Мощенський.

Любов Мінько стала головою Милівської сільської військової адміністрації Бериславського району.

Також раніше Зеленський вже призначив Сергія Перетятька головою Новотроїцької селищної військової адміністрації Генічеського району.

Головою Калинівської селищної військової адміністрації став Максим Кожем’яка.

Новим очільником Зеленопідської сільської військової адміністрації Каховського району став Євген Позняк. А керівником Мирненської селищної військової адміністрації Скадовського району було призначено Валентину Головату.

19 вересня президент України підписав указ про створення 15 військових адміністрацій в окупованих населених пунктах Херсонської області.

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