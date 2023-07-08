Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Новим командувачем Нацгвардії став Олександр Півненко
Про це повідомляє "Суспільне".
"Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України. Пане командувачу, бажаю вам і всій нашій Україні звільнення всієї нашої землі і повернення всіх наших людей, омріяної перемоги", — сказав Володимир Зеленський.
Олександр Півненко - Герой України, який відзначився у боях за Бахмут.
Про призначення Зеленський оголосив у суботу, 8 липня, у Львові.
-
Президент України Володимир Зеленський 7 липня прибув до Туреччини та зустрівся з лідером країни Реджепом Таїпом Ердоганом.
-
Разом зі Зеленським в Україну повернулись командири з "Азовсталі", які перебували у Туреччині після російського полону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.42
-
EUR
Купівля 40.24Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе