Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії

Про це повідомляє "Суспільне".

"Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України. Пане командувачу, бажаю вам і всій нашій Україні звільнення всієї нашої землі і повернення всіх наших людей, омріяної перемоги", — сказав Володимир Зеленський.

Олександр Півненко - Герой України, який відзначився у боях за Бахмут.

Про призначення Зеленський оголосив у суботу, 8 липня, у Львові.