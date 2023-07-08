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Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії

8 липня, 2023 субота
22:51
Війна з Росією Володимир Зеленський

Новим командувачем Нацгвардії став Олександр Півненко

Про це повідомляє "Суспільне".

"Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України. Пане командувачу, бажаю вам і всій нашій Україні звільнення всієї нашої землі і повернення всіх наших людей, омріяної перемоги", — сказав Володимир Зеленський.

Олександр Півненко - Герой України, який відзначився у боях за Бахмут. 

Про призначення Зеленський оголосив у суботу, 8 липня, у Львові.

  • Президент України Володимир Зеленський 7 липня прибув до Туреччини та зустрівся з лідером країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

  • Разом зі Зеленським в Україну повернулись командири з "Азовсталі", які перебували у Туреччині після російського полону.

Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
Нацгвардiя
Військові новини
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