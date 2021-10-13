Зеленський призначив омбудсмена з прав захисників України
Президент Володимир Зеленський призначив Альону Вербицьку уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників України
Про це повідомляє ОПУ.
"Призначити Альону Вербицьку радником - уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників", - йдеться у повідомленні.
До цього Вербицька була головою консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України при ОПУ.
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