Зеленський призначив омбудсмена з прав захисників України

Про це повідомляє ОПУ.

"Призначити Альону Вербицьку радником - уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників", - йдеться у повідомленні.

До цього Вербицька була головою консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України при ОПУ.

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