Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови СБУ

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

"Призначити Наумюка Сергія Анатолійовича заступником голови Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу.

Відомо, що Сергій Наумюк родом із Луганська. Навчався в Луганському інституті внутрішніх справ МВС України за спеціальністю "Правознавство", а потім у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля за спеціальністю "Фінанси". Є кандидатом юридичних наук за спеціальністю "Забезпечення державної безпеки", займався викладацькою діяльністю та писав наукові роботи.

Наумюк очолював підрозділ детективів НАБУ і був одним із кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро. За даними ЗМІ, у комісії з призначення директора НАБУ виникли запитання щодо російського паспорта батьків Наумюка.