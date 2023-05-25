Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови СБУ
Президент Володимир Зеленський 25 травня призначив голові Служби безпеки України Василеві Малюку нового заступника. Ним став луганчанин Сергій Наумюк
Відповідний указ опубліковано на сайті президента.
"Призначити Наумюка Сергія Анатолійовича заступником голови Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу.
Відомо, що Сергій Наумюк родом із Луганська. Навчався в Луганському інституті внутрішніх справ МВС України за спеціальністю "Правознавство", а потім у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля за спеціальністю "Фінанси". Є кандидатом юридичних наук за спеціальністю "Забезпечення державної безпеки", займався викладацькою діяльністю та писав наукові роботи.
Наумюк очолював підрозділ детективів НАБУ і був одним із кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро. За даними ЗМІ, у комісії з призначення директора НАБУ виникли запитання щодо російського паспорта батьків Наумюка.
- 25 травня Зеленський звільнив очільника СБУ на Хмельниччині.
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