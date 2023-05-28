Зеленський пропонує накласти на Іран 50-річні санкції
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови, який передбачає запровадження санкцій проти Ірану терміном на 50 років
Відповідний документ опублікували на сайті Верховної Ради.
Зазначається, що рішення щодо санкцій проти Ірану 27 травня ухвалила Рада національної безпеки та оборони. Тепер його має затвердити парламент.
Відомо, що санкції передбачають повну заборону на проведення торговельних операцій з Іраном.
Також зазначається, що планується заборонити будь-які інвестиції в Іран та передачу резидентами технологій, прав на об'єкти та прав інтелектуальної власності.
Окрім того, пропонується зупинити транзит ресурсів, польоти та перевезення на території України, запобігти виведенню капіталів резидентами Ірану.
Відповідальними за реалізацію постанови в разі її ухвалення будуть Кабмін, Служба зовнішньої розвідки, Служба безпеки України та Національний банк.
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