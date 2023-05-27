Про це повідомляє іранська державна агенція IRNA.

За словами речника міністерства закордонних справ Ірану Насера Канані, звинувачення Володимира Зеленського на адресу Тегерана у постачання росіянам ударних дронів є безпідставними, а роблячи їх президент України нібито "бере участь в інформаційній війні проти іранського народу, аби отримати якомога більше зброї та фінансової допомоги від Заходу".

Він додав, що "політичні шоу не змінюють реальності війни в Україні, а Київ нібито відмовився від переговорів з Іраном задля розслідування постачання безпілотників.

"Відмова української сторони від переговорів з Іраном з метою вивчення висунутих звинувачень свідчить про безпідставність та політичні інтереси на тлі таких тверджень проти Ісламської Республіки Іран",- сказав Канані.

Він також закликав "знайти політичне рішення" для припинення війни в Україні.

"Ісламська Республіка Іран завжди заявляла, що вона проти війни в Україні та її продовження, і дуже шкодує про страждання народу України. Тегеран наголошує на необхідності знайти політичне рішення для якнайшвидшого припинення війни, і готовий сприяти його реалізації", - запевнив Канані.

У середу, 24 травня, президент України Володимир Зеленський звернувся до іранського народу