Тегеран звинуватив Зеленського в "інформаційній війні проти іранського народу"
Іран вкотре відкинув звинувачення президента України Володимира Зеленського у постачанні Росії ударних дронів Shahed
Про це повідомляє іранська державна агенція IRNA.
За словами речника міністерства закордонних справ Ірану Насера Канані, звинувачення Володимира Зеленського на адресу Тегерана у постачання росіянам ударних дронів є безпідставними, а роблячи їх президент України нібито "бере участь в інформаційній війні проти іранського народу, аби отримати якомога більше зброї та фінансової допомоги від Заходу".
Він додав, що "політичні шоу не змінюють реальності війни в Україні, а Київ нібито відмовився від переговорів з Іраном задля розслідування постачання безпілотників.
"Відмова української сторони від переговорів з Іраном з метою вивчення висунутих звинувачень свідчить про безпідставність та політичні інтереси на тлі таких тверджень проти Ісламської Республіки Іран",- сказав Канані.
Він також закликав "знайти політичне рішення" для припинення війни в Україні.
"Ісламська Республіка Іран завжди заявляла, що вона проти війни в Україні та її продовження, і дуже шкодує про страждання народу України. Тегеран наголошує на необхідності знайти політичне рішення для якнайшвидшого припинення війни, і готовий сприяти його реалізації", - запевнив Канані.
У середу, 24 травня, президент України Володимир Зеленський звернувся до іранського народу
- 24 травня Володимир Зеленський звернувся до іранського народу із закликом припинити підтримку російського терору в Україні.
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