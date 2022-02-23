Зеленський проведе зустріч із президентами Литви та Польщі 23 лютого
23 лютого в Києві зустрінуться президенти України, Литви та Польщі Володимир Зеленський, Гітанас Науседа й Анджей Дуда
Про це поінформувала пресслужба Офісу президента.
"23 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які перебуватимуть у нашій країні з робочим візитом", - йдеться в повідомленні.
Зустріч проведуть у Маріїнському палаці. О 14:15 президенти спілкуватимуться з представниками ЗМІ.
- Нагадаємо, 20 грудня провели попередню тристоронню зустріч президентів України, Литви та Польщі.
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