Зеленський проведе зустріч із президентами Литви та Польщі 23 лютого

Про це поінформувала пресслужба Офісу президента.



"23 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які перебуватимуть у нашій країні з робочим візитом", - йдеться в повідомленні.



Зустріч проведуть у Маріїнському палаці. О 14:15 президенти спілкуватимуться з представниками ЗМІ.

Нагадаємо, 20 грудня провели попередню тристоронню зустріч президентів України, Литви та Польщі.

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