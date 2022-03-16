Зеленський провів перемовини з президентом Туреччини Ердоганом

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.



"Провів перемовини з другом України - Президентом Туреччини Ердоганом. Повідомив про перебіг боротьби ???????? народу проти агресії, що триває. Подякував за важливу підтримку. Обговорили також шляхи активізації мирного діалогу", - написав Володимир Зеленський.

14 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявили, що вони "цілком єдині в засудженні насильницьких дій Росії в Україні".