"З кожною бомбою Росія віддаляється від світової спільноти": Шольц і Ердоган засудили дії Кремля в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявили, що вони "цілком єдині в засудженні насильницьких дій Росії в Україні"
Про це лідери держав заявили після зустрічі в Анкарі 14 березня, повідомляє DW.
Канцлер ФРН закликав Росію до негайного припинення вогню в Україні. За словами Шольца, він і турецький президент "цілком єдині в засудженні насильницьких дій Росії в Україні".
Сторони також погодилися, що потрібне негайне створення безпечних коридорів для мирного населення.
"З кожним днем і з кожною бомбою Росія все більше віддаляється від світової спільноти, частиною якої ми є", - підкреслив канцлер.
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