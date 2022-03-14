"З кожною бомбою Росія віддаляється від світової спільноти": Шольц і Ердоган засудили дії Кремля в Україні

Про це лідери держав заявили після зустрічі в Анкарі 14 березня, повідомляє DW.



Канцлер ФРН закликав Росію до негайного припинення вогню в Україні. За словами Шольца, він і турецький президент "цілком єдині в засудженні насильницьких дій Росії в Україні".



Сторони також погодилися, що потрібне негайне створення безпечних коридорів для мирного населення.



"З кожним днем ​​і з кожною бомбою Росія все більше віддаляється від світової спільноти, частиною якої ми є", - підкреслив канцлер.



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