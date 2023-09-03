Зеленський провів розмову з Макроном: що відомо
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном: обговорили ситуацію на полі бою
Про це президент повідомив у себе в telegam-каналі.
"Детально обговорили ситуацію на полі бою, кожен із напрямків. Передав актуальні потреби в обороні й подякував за потужну оборонну підтримку та постійну допомогу в розширенні можливостей наших воїнів. Франція справді цінує свободу й допомагає захищати її", - написав він.
Президент зазначив, що зокрема, вони обговорили конкретику щодо безпеки в Чорному морі, "зернового коридору", який має бути продовжений. Домовилися посилити взаємодію в захисті морських шляхів.
"Важлива домовленість щодо безпекових гарантій: наші команди – України та Франції – працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій", - наголосив Зеленський.
Зокрема він зазначив, що президенти обговорили підготовку Глобального саміту миру та активну лідерську участь Франції в роботі над реалізацією Формули миру. Дуже важливо, щоб якнайбільше країн світу приєдналися, зокрема держави Глобального Півдня.
"Франція та її компанії братимуть участь у нашому Форумі оборонних індустрій, який активно готуємо. Про це теж домовлено", - додав він.
- У середу, 30 серпня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у Франції про успіх контрнаступу наших воїнів у селі Роботине Запорізької області.
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