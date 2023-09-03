Зеленський провів розмову з Макроном: що відомо

Про це президент повідомив у себе в telegam-каналі.

"Детально обговорили ситуацію на полі бою, кожен із напрямків. Передав актуальні потреби в обороні й подякував за потужну оборонну підтримку та постійну допомогу в розширенні можливостей наших воїнів. Франція справді цінує свободу й допомагає захищати її", - написав він.

Президент зазначив, що зокрема, вони обговорили конкретику щодо безпеки в Чорному морі, "зернового коридору", який має бути продовжений. Домовилися посилити взаємодію в захисті морських шляхів.

"Важлива домовленість щодо безпекових гарантій: наші команди – України та Франції – працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій", - наголосив Зеленський.

Зокрема він зазначив, що президенти обговорили підготовку Глобального саміту миру та активну лідерську участь Франції в роботі над реалізацією Формули миру. Дуже важливо, щоб якнайбільше країн світу приєдналися, зокрема держави Глобального Півдня.

"Франція та її компанії братимуть участь у нашому Форумі оборонних індустрій, який активно готуємо. Про це теж домовлено", - додав він.