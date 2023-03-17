Зеленський провів засідання Ставки: учасники обговорили ситуацію у найскладніших точках фронту
Президент України Володимир Зеленський 17 березня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники обговорили ситуацію у гарячих точках
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Згідно з повідомленням, члени Ставки окремо зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту. Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії російських загарбників у близькій та середньостроковій перспективі.
"Крім того, учасники засідання були поінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб", - розповіли в ОПУ.
"Також було розглянуто актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення", - додали там.
- Напередодні Зеленський назвав пріоритетним завданням держави посилення можливостей військових для ведення бойових дій та убезпечення міст України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.98
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе