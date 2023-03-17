Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, члени Ставки окремо зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту. Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії російських загарбників у близькій та середньостроковій перспективі.

"Крім того, учасники засідання були поінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб", - розповіли в ОПУ.

"Також було розглянуто актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення", - додали там.