Зеленський скасував чотири укази про економічну співпрацю з РФ та Білоруссю

Про це повідомили на сайті Офісу президента у п’ятницю, 16 вересня.

Від сьогодні втратив чинність указ президента від 25 березня 1994 року № 112/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації".

Те ж стосується й указу від 3 червня 1994 року № 271/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова".

Окрім цього, не дійсний також більше указ від 9 червня 1994 року № 287/94 "Про поширення дії указу президента України № 112 від 25 березня 1994 року "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями російської федерації" на Запорізьку обласну державну адміністрацію".

А також, указ від 2 липня 1996 року № 495/96 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва Автономної Республіки Крим з суміжними прикордонними адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації".

16 вересня президент Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

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