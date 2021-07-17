Зеленський сподівається, що РФ сприятиме розслідуванню катастрофи MH17
Сьогодні, 17 липня 2021 року, сьома річниця катастрофи літака рейсу MH17 Malaysia Airlines, який збили зенітною ракетою "Бук" з окупованої території Донбасу
З цього приводу на сайті глави Української держави з'явилося повідомлення, інформує Еспресо.TV.
"Світ і Україна пам’ятають про 298 жертв "Малайзійських авіаліній". Притягнення до відповідальності винних у катастрофі важливо не лише для родичів загиблих людей, а й для майбутніх поколінь", - заявив президент Володимир Зеленський.
"Україна уважно спостерігає за судовим процесом, який триває в Нідерландах, і сподівається на співпрацю РФ зі слідчими в цій справі задля з’ясування правди та притягнення винних до відповідальності", - наголошується на президентському сайті.
Довідка
Пасажирський літак "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на тимчасово окупованій росіянами частині Донецької області України 17 липня 2014 року.
Загинули 283 пасажири й 15 членів екіпажу.
Міжнародна спільна слідча група, до якої увійшли представники Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську.
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