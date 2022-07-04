Зеленський створив 14 військових адміністрацій. Список
Президент Володимир Зеленський видав указ про утворення 14 військових адміністрацій у Донецькій області
Про це повідомили на Офіційному сайті Президента України Володимира Зеленського.
Станом на 4 липня 2022 року повідомляється про вихід нового Указу №469/2022, згідно з яким у Донецькій області має бути утворено 14 військових адміністрацій.
"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:
Утворити:
Бахмутську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
Великоновосілківську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
Званівську сільську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
Комарську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
Краматорську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
Курахівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;
Лиманську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
Миколаївську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
Святогірську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
Сіверську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
Соледарську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
Часовоярську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
Черкаську селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
Шахівську сільську військову адміністрацію Покровського району Донецької області", - йдеться в першому пункті Указу.
Другим пунктом цього Указу, Президент України звернувся до Генерального штабу ЗСУ з наказом щодо здійснення всіх заходів, пов'язаних з утворенням цих військових адміністрацій.
"Генеральному штабу Збройних Сил України, Донецькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу", - йдеться в другому пункті Указу.
Третім пунктом Президент постановив, що цей Указ набуває чинності з моменту його оприлюднення, тобто з 4 липня 2022 року.
"Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення", - йдеться в третьому пункті Указу.
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