Зеленський створив 14 військових адміністрацій. Список

Про це повідомили на Офіційному сайті Президента України Володимира Зеленського.

Станом на 4 липня 2022 року повідомляється про вихід нового Указу №469/2022, згідно з яким у Донецькій області має бути утворено 14 військових адміністрацій.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:

Утворити:

Бахмутську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;

Великоновосілківську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;

Званівську сільську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;

Комарську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;

Краматорську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;

Курахівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;

Лиманську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;

Миколаївську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;

Святогірську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;

Сіверську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;

Соледарську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;

Часовоярську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;

Черкаську селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;

Шахівську сільську військову адміністрацію Покровського району Донецької області", - йдеться в першому пункті Указу.

Другим пунктом цього Указу, Президент України звернувся до Генерального штабу ЗСУ з наказом щодо здійснення всіх заходів, пов'язаних з утворенням цих військових адміністрацій.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Донецькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу", - йдеться в другому пункті Указу.

Третім пунктом Президент постановив, що цей Указ набуває чинності з моменту його оприлюднення, тобто з 4 липня 2022 року.

"Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення", - йдеться в третьому пункті Указу.

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