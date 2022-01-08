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Зеленський та Єрмак з'їхали з глузду?, - Аслунд про справу проти Порошенка

8 січня, 2022 субота
14:29
Суспільство Зеленський Єрмак

Старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд назвав божевіллям переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка в умовах загрози російської агресії

Про це Аслунд написав у twitter. 

За його словами, замість того, аби зосередитися на загрозі російського вторгнення – влада України займається внутрішніми переслідуваннями. 

"Путін становить найбільшу загрозу військового нападу на Україну з 2014 року, але Зеленський нападає на найбільшого бізнесмена (Ріната Ахметова), найбільшого іноземного інвестора (Arcelor-Mittal) та його попередника і найбільшого політичного опонента (Порошенка). Це не може закінчитися добре", – написав Аслунд.

Він також перепостив статтю Владислава Давідзона про справу проти Порошенка, оприлюднену виданням Foreign Policy та звернув увагу, що автор пише, що Україна не може собі дозволити під час кризи переслідування попереднього президента та зауважив, що союзники починають дедалі більше сумніватися у питаннях підтримки країни.

"Як слушно зазначає Влад Давідзон, це вже близько до божевілля Зеленського-Єрмака-Венедіктової – переслідувати колишнього президента Порошенка, коли російські війська скупчуються на кордоні. Чи думають ці люди про щось, крім себе. Чи Зеленський і Єрмак з'їхали з глузду? Вони переслідують найбільшого іноземного інвестора Arcelor-Mittal та колишнього президента Порошенка за дурниці в цей критичний час. Краще будьте серйозні з тисячами російських танків на вашому кордоні! Бережіть Україну!", – закликав Аслунд.
 

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Петро Порошенко
Володимир Зеленський
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Андрес Аслунд
Андрій Єрмак
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