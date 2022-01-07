"Це нагадує найгірші роки режиму Януковича", - експрем'єр Швеції Більдт про арешт активів Порошенка
За словами експрем'єр-міністра Швеції Карла Більдта, спроби ув'язнити п’ятого президента України й лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка нагадують про найгірші роки режиму Віктора Януковича
Про це він написав у Twitter.
"Неможливо повірити, що в цій критичній ситуації для України намагаються притягнути до відповідальності та ув’язнити колишнього президента Порошенка", - заявив Карл Більдт.
Він додав, що "це нагадує про найгірші роки режиму Януковича", а також вплине на імідж України.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "не бачить резонансу" в оголошенні підозри Порошенку.
- США наголосили на важливості верховенства права, а не політичних мотивів у ситуації щодо підозри Порошенку.
- ЄС наголосив на пріоритетності неупередженого правосуддя, пообіцявши відстeжувати ситуацію з підозрою Порошенку.
- Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.
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