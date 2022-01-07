"Це нагадує найгірші роки режиму Януковича", - експрем'єр Швеції Більдт про арешт активів Порошенка

Про це він написав у Twitter.



"Неможливо повірити, що в цій критичній ситуації для України намагаються притягнути до відповідальності та ув’язнити колишнього президента Порошенка", - заявив Карл Більдт.



Він додав, що "це нагадує про найгірші роки режиму Януковича", а також вплине на імідж України.

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