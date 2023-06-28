Зеленський у День Конституції: Жоден українець вже ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане зверху, вони виборюються життями
Президент Володимир Зеленський опублікував привітання до 27 річниці з дня ухвалення Конституції України та наголосив, яке значення мають прописані в ній права для сучасних українців
Про це йдеться у телеграмі президента.
Зеленський заявив, що написані у Конституції слова, серед яких право на життя, свободу, честь та гідність "перестали бути історією".
"Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією – вони стали для українців по-справжньому життєвими й нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова "суверенна", - йдеться у привітанні.
Глава держави каже, що українці більше не сприйматимуть закарбовані у документі права як даність, оскільки тепер виборюють їх ціною життів.
"Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями. Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде", - пише президент України.
Довідково. Конституція України була ухвалена 28 червня 1996 року Верховною Радою на 5-тий рік незалежності нашої держави, до цього використовувалась Конституція УРСР. "За" ухвалення проголосували 315 парламентарів.
28 червня кожного року в Україні святкують День Конституції України.
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