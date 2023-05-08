Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Зеленський у День пам'яті і примирення: ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом

Зеленський у День пам'яті і примирення: ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом

8 травня, 2023 понедiлок
09:33
Суспільство Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років

Про це повідомила пресслужба президента.

"8 травня Україна та вільний світ згадують про шість страшних років в історії людства. З 1939-го по 1945-й… Роки, які забрали життя мільйонів людей, зокрема 8 мільйонів українців. Роки окупації та звірств, кровопролитних боїв, бомбардувань, блокад і масових страт, Голокосту. Усього зла, яке нацизм приніс світу, приніс на нашу землю", - зазначив президент.

Він додав, що різні народи в єдності, у союзництві у складі антигітлерівської коаліції протистояли злу. 

"Саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. Світ вклоняється перед усіма, хто захищав і захистив життя. Хто скидав нацистські прапори на звільненій території та хто відчиняв ворота концтаборів. Хто повертав народам свободу, хто знищив і засудив нацистське зло", - сказав Зеленський.

Зокрема президент також додав, що 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту та саме 8 травня світ вшановує пам’ять усіх, чиї життя були забрані тією війною.

"Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це – історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі", - зазначив він. 

  • На День пам'яті та примирення 8 травня 2023 року українське посольство у Берліні (ФРН) вперше відмовиться від покладання квітів біля радянських пам'ятників чи радянської символіки.
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Читайте також:
ФСБ
7 травня, 2023 неділя
ФСБ заявила про затримання літака з України, що доправляв ударні дрони
Миколаїв. Ілюстрація
7 травня, 2023 неділя
У Миколаєві прогриміли вибухи
термінова новина
6 травня, 2023 субота
У Дніпрі пролунав вибух
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 41.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
8 травня
10:20
"Зуби дракона", траншеї, паніка, переміщення живої сили: у ГУР розповіли, чи готується ворог до літнього сезону в тимчасово окупованому Криму
10:20
нафта
Світові ціни на нафту знову почали зростати: названо причину
10:17
Оновлено
Росіяни атакували ракетами "Буря" продовольчий склад на Одещині
Росіяни атакували ракетами "Буря" продовольчий склад та зону відпочинку на Одещині
10:16
Ексклюзив
Сергій Згурець
Російські пілоти починають вести себе агресивно над акваторією Чорного моря, треба шукати протидії, - Згурець
10:05
OPINION
Дмитро Снєгирьов
Під Бахмутом ЗСУ змусили відступити в тил "газпромівську" ПВК "Поток": що відомо
10:05
Страх і огида в Чорнобилі, війна як збій системи і код смерті – 5 книг про прекрасне і потворне
09:34
Володимир Зеленський
Зеленський пропонує встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні й підписав указ про святкування Дня Європи 
09:31
"Хто не виїхав з адміністрацій, точно сидить на валізах": Юсов про активний виїзд колаборантів та окупантів з Криму та "Л/ДНР"
09:29
Ексклюзив
ЗСУ
Ми маємо змогу лише відбиватися й тримати лінію оборони, боєкомплекту не вистачає, - боєць "Легіону Свободи" Андрійко
09:06
Оновлено
ЗРК С-300 РФ
Росіяни вдарили ракетами С-300 по Балаклії на Харківщині, поранено 7 людей
08:41
обстріл Херсон
Ворог 42 рази обстріляв Херсонщину минулої доби: поцілив у житлові квартали й територію заводу, є поранені
08:33
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
"Буде завжди, незалежно від дати": Маляр про ймовірність загострення з боку Росії на 9 травня
08:15
Інфографіка
Втрати окупантів
Російська армія втратила за добу в Україні 540 військових, 42 дрони та 7 танків
08:06
OPINION
Вадим Денисенко
Кадиров замість Пригожина під Бахмутом. Що насправді відбувається?
08:03
COVID-19
Японія почала знижувати статус COVID-19 до рівня сезонного грипу
07:55
окупанти орки
РФ обстрілювала Бахмут запалювальними та фосфорними боєприпасами, у Веселому окупанти зачинили відділ поліції й знищили документи
07:44
Ексклюзив
гори
Пожежа на копальні золота в Перу забрала життя щонайменше 27 людей
07:36
Сербія
МВС Сербії закликало громадян протягом місяця здати всю незареєстровану зброю
07:21
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Вночі українська ППО збила 35 "шахедів" над Київщиною, 5 людей травмовані
06:57
човен для рятувальних операцій
Внаслідок перекидання туристичного човна в Індії загинула щонайменше 21 людина
06:16
російські війська
Росія навряд чи здатна проводити скоординовані оборонні операції по всій лінії фронту, - ISW
05:48
На Херсонщині окупанти забирають у місцевих катери, хочуть поповнити дефіцит плавзасобів
01:18
керування дронами, навчання 103-ї ТрО
Французький аеронавт пояснив, чому армія РФ не здатна ефективно користуватися дронами
00:37
День примирення
Посольство України в Німеччині 8 травня не кластиме квіти поруч із радянською символікою
00:04
обстріл, ППО
На Київщині сили ППО збивають цілі
2023, неділя
7 травня
23:25
НАТО
Захисники України перевищують усі стандарти НАТО, - євродепутат Андрюс Кубілюс
23:15
Дмитро Кравець. Харків
У бою за Бахмут загинув керівник харківського дитячого театру "Казка"
22:56
Аналітика
Сергій Згурець
Кожен українець має бути дотичний до контрнаступу. ЗСУ збили ракету - фетиш Кремля. Колонка Сергія Згурця
22:26
Підозрюваний у підриві Прилєпіна Олександр Пермяков
Підозрюваний у замаху на Прилєпіна народився у Дружківці та воював за бойовиків "ДНР"
22:03
Бранко Ружич. Сербія
Стрілянина у школі в Белграді: міністр освіти Сербії написав заяву на звільнення
21:45
підірвали авто з Прилєпіним
Прилєпін прийшов до тями та розповів подробиці замаху на нього
21:21
Микола Климович. Білорусь
У колонії помер білорус, засуджений за карикатури на Лукашенка й Путіна
20:54
Литва прапор
Литва відновить напівзруйнований ліцей у Бородянці
20:32
Володимир Зеленський
Дуже важливо щоб світ знав про кожен факт російського терору, - Зеленський
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Свиня на оперній сцені
20:02
Росіяни обстріляли Харківщину, поранено жінку
19:53
Оновлено
Едуард Хегер
Президентка Словаччини Чапутова прийняла відставку прем'єра країни та оголосила, хто стане новим главою уряду
18:59
protests in Moldova
Планували підпали: у Кишиневі затримали 27 учасників проросійської акції
18:53
мародерство у російській армії
Окупанти на Запоріжжі привезли 15 автобусів для евакуації "народної міліції" та вивезення українського майна, - Генштаб
18:42
блискавка
У Франції зафіксували понад 25 тис. ударів блискавки за останню добу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV