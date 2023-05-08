Про це повідомила пресслужба президента.

"8 травня Україна та вільний світ згадують про шість страшних років в історії людства. З 1939-го по 1945-й… Роки, які забрали життя мільйонів людей, зокрема 8 мільйонів українців. Роки окупації та звірств, кровопролитних боїв, бомбардувань, блокад і масових страт, Голокосту. Усього зла, яке нацизм приніс світу, приніс на нашу землю", - зазначив президент.

Він додав, що різні народи в єдності, у союзництві у складі антигітлерівської коаліції протистояли злу.

"Саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. Світ вклоняється перед усіма, хто захищав і захистив життя. Хто скидав нацистські прапори на звільненій території та хто відчиняв ворота концтаборів. Хто повертав народам свободу, хто знищив і засудив нацистське зло", - сказав Зеленський.

Зокрема президент також додав, що 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту та саме 8 травня світ вшановує пам’ять усіх, чиї життя були забрані тією війною.

"Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це – історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі", - зазначив він.