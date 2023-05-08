Зеленський у День пам'яті і примирення: ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом
Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років
Про це повідомила пресслужба президента.
"8 травня Україна та вільний світ згадують про шість страшних років в історії людства. З 1939-го по 1945-й… Роки, які забрали життя мільйонів людей, зокрема 8 мільйонів українців. Роки окупації та звірств, кровопролитних боїв, бомбардувань, блокад і масових страт, Голокосту. Усього зла, яке нацизм приніс світу, приніс на нашу землю", - зазначив президент.
Він додав, що різні народи в єдності, у союзництві у складі антигітлерівської коаліції протистояли злу.
"Саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. Світ вклоняється перед усіма, хто захищав і захистив життя. Хто скидав нацистські прапори на звільненій території та хто відчиняв ворота концтаборів. Хто повертав народам свободу, хто знищив і засудив нацистське зло", - сказав Зеленський.
Зокрема президент також додав, що 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту та саме 8 травня світ вшановує пам’ять усіх, чиї життя були забрані тією війною.
"Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це – історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі", - зазначив він.
- На День пам'яті та примирення 8 травня 2023 року українське посольство у Берліні (ФРН) вперше відмовиться від покладання квітів біля радянських пам'ятників чи радянської символіки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.26
Купівля 37.26Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе