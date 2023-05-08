Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Посольство України в Німеччині 8 травня не кластиме квіти поруч із радянською символікою

Посольство України в Німеччині 8 травня не кластиме квіти поруч із радянською символікою

8 травня, 2023 понедiлок
00:37
Світ День примирення

На День пам'яті та примирення 8 травня 2023 року українське посольство у Берліні (ФРН) вперше відмовиться від покладання квітів біля радянських пам'ятників чи радянської символіки

Така заява з'явилася 7 травня 2023 року на сайті відомства.

"Цього року Посольство України у ФРН започатковує у Берліні новий формат вшанування Дня пам’яті та примирення 8 травня та усіх жертв Другої світової війни. Посол України у ФРН Олексій Макеєв та дипломати посольства свідомо відмовляються від покладання вінків та квітів до радянських меморіалів або місць із радянською символікою у німецькій столиці", - наголошують українські дипломати.

Свою позицію вони називаються "виправленням помилок".

"Ми добре пам’ятаємо ціну війни Другої світової. І, на жаль, переживаємо нову страшну війну зараз. Це війна у самому центрі Європи, війна з цинічною пропагандою, імперіалізмом, шовінізмом та історичним реваншизмом. Саме тому цей рік стане першим, коли українські дипломати у Німеччині не покладатимуть квіти до радянських пам’ятників. Україна зробила свій великий внесок у перемоги над націонал-соціалізмом і фашизмом і про це має бути пам’ять. Ми не покладатимемо квіти до місць, які ретранслюють сталінську і російську пропаганду, на кшталт "За Родіну", "За Сталіна", "Велика Вітчизняна", "1941-1945". Україна чітко визначила своє місце в Європі та у світовій історії, й це схвально сприйняли наші друзі та партнери. Час виправлення історичних помилок настав. Україна повертає собі своє: свою історію та пам’ять про неї", - зазнається у заяві посольства.

Читайте також"Не можу виступати на одній сцені з росіянином, коли в своїх ліжках гинуть українські діти" - 13-річна артистка Софія Самолюк про відмову співати у Сан-Ремо. Ексклюзив Еспресо

Тож зранку посол України у Німеччині Олексій Макеєв покладе квіти до центрального німецького меморіалу пам’яті "жертв війн і тиранії" Neue Wache разом з державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером та бургомістром Берліна Каєм Вегнером.

Після того посол відвідає будівлю Рейхстагу, де буде організоване спільний підхід з депутатами німецького Бундестагу демократичних фракцій до історичних "графіті", таких як "Київ", "Харків", "Львів", "Сімферополь", "Ялта", "Луцьк", зроблених українськими воїнами, бійцями Червоної армії, у травні 1945 року.

Ввечері команда посольства разом з послом доєднаються до Ходи пам’яті українських жертв Другої світової війни, організованої українськими об’єднаннями Берліна, зокрема "Віче Берлін", "Платформа ТЮ" та "Альянс українських організацій".

Початок ходи о 18:00 годині за адресою: Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin.

Росія
Радянський Союз
Німеччина
Друга світова війна
російська армія
нацизм
історія України
нацисти
Читайте також:
Миколаїв. Ілюстрація
7 травня, 2023 неділя
У Миколаєві прогриміли вибухи
7 травня, 2023 неділя
Найбагатший боксер світу в бою з нокдауном захистив звання абсолютного чемпіона
Путин, награжденный им Паканич и Гундяев. Киев, 2013 год
6 травня, 2023 субота
Митрополит Московського патріархату Паканич каже, що його обшукали й півтори години протримали на КПП при виїзді з Києва
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 37.87
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 41.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
8 травня
00:33
Оновлено
пожежа
На Одещині після повітряної тривоги сталася пожежа, - ЗМІ
00:04
обстріл, ППО
На Київщині сили ППО збивають цілі
2023, неділя
7 травня
23:25
НАТО
Захисники України перевищують усі стандарти НАТО, - євродепутат Андрюс Кубілюс
23:15
Дмитро Кравець. Харків
У бою за Бахмут загинув керівник харківського дитячого театру "Казка"
22:56
Аналітика
Сергій Згурець
Кожен українець має бути дотичний до контрнаступу. ЗСУ збили ракету - фетиш Кремля. Колонка Сергія Згурця
22:26
Підозрюваний у підриві Прилєпіна Олександр Пермяков
Підозрюваний у замаху на Прилєпіна народився у Дружківці та воював за бойовиків "ДНР"
22:03
Бранко Ружич. Сербія
Стрілянина у школі в Белграді: міністр освіти Сербії написав заяву на звільнення
21:45
підірвали авто з Прилєпіним
Прилєпін прийшов до тями та розповів подробиці замаху на нього
21:21
Микола Климович. Білорусь
У колонії помер білорус, засуджений за карикатури на Лукашенка й Путіна
20:54
Литва прапор
Литва відновить напівзруйнований ліцей у Бородянці
20:32
Володимир Зеленський
Дуже важливо щоб світ знав про кожен факт російського терору, - Зеленський
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Свиня на оперній сцені
20:02
Росіяни обстріляли Харківщину, поранено жінку
19:53
Оновлено
Едуард Хегер
Президентка Словаччини Чапутова прийняла відставку прем'єра країни та оголосила, хто стане новим главою уряду
18:59
protests in Moldova
Планували підпали: у Кишиневі затримали 27 учасників проросійської акції
18:53
мародерство у російській армії
Окупанти на Запоріжжі привезли 15 автобусів для евакуації "народної міліції" та вивезення українського майна, - Генштаб
18:42
блискавка
У Франції зафіксували понад 25 тис. ударів блискавки за останню добу
18:29
Ексклюзив
Захар Прилєпін
Замах на Прилєпіна є міцним ударом по системі пропаганди РФ, - російський опозиціонер Пономарьов
18:14
Президент Чехії Петр Павел
"Не буде іншого шансу, принаймні цьогоріч". Президент Чехії застерігає Україну від поспішного контрнаступу
18:06
У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися російські продуктові магазини, - Федоров
18:03
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Їх більше немає
17:50
Євгенія Гуцул
"По 15 тис. за 30 виборців": що знайшли під час обшуку в кандидатки у голови Гагаузії Гуцул, яку напряму підтримують з Москви
17:44
Інтерв’ю
путін та пригожин
Все більше росіян вступають в умовну партію Пригожина, щоб пояснити поразку, - Піонтковський
17:40
Ексклюзив
Микола Княжицький
Фактично, парламентаризм в Україні знищений, - Княжицький
17:31
Москва пожежа
Москву вкрили пасма чорного диму
16:59
Оновлено
Кевін Келсі (у світлій формі), "Олександрія" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" втратив очки з "Олександрією", "Дніпро-1" переміг "Чорноморець", результати інших матчів 25-го туру
16:54
У Німеччині кліматичні активісти сплюндрували монумент Основному закону
У Німеччині екоактивісти залишили "криваві" відбитки рук на пам'ятнику Основному закону
16:44
прапор Росії
У Берліні все ж дозволили російські прапори на 9 травня, місцева поліція виступила проти
16:30
радар
З'явилося фото радарів з Ізраїлю, що почали надходити до України
16:23
Ексклюзив
Ігор Ейдман
Нова російська опозиція народжується з-поміж біженців з РФ, - Ейдман
16:22
супутник NASA TROPICS
Нова місія NASA та Rocket Lab готова до запуску, який буде вестися у прямому ефірі
16:21
під час протесту племінних груп у Чурачандпурі в північно-східному штаті Маніпур, Індія, 4 травня 2023 рок
В Індії спалахнуло міжетнічне насилля: щонайменше 55 поранених, 23 тисячі покинули свої будинки
16:01
OPINION
Юрій Богданов
Про людей і території
15:33
Twitter
Компанія Twitter визнала, що функція "Коло" мала проблеми з конфіденційністю
15:18
Сирський на передовій нагородив кращих піхотинці
Сирський на передовій нагородив кращих піхотинців
15:17
Оновлено
пригожин та кадиров
"Я тобі за поняттями кажу": Кадиров звинуватив Пригожина в брехні й сказав йому не тікати з Бахмута
15:06
Оновлено
Пожежа на мисі Фіолент у Севастополі
Окупанти заявили, що нібито знищили 22 українські дрони над Чорним морем
14:52
Переможниці з синхронного плавання
Українки здобули "золото" на Кубку світу з артистичного плавання
14:42
Мевлют Чавушоглу
Туреччину просили надати Україні системи С-400, але ми відмовилися, - очільник МЗС Чавушоглу
14:22
міна граната розтяжка заміновано
У квартирі на столичній Троєщині вибухнула граната
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV