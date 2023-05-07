У Берліні все ж дозволили російські прапори на 9 травня, місцева поліція виступила проти
Адміністративний суд Берліна скасував заборону і на російські прапори під час пам'ятних заходів 8 та 9 травня, поліція виступила проти
Про це пише rbb.
Зазначається, що зняття заборони на російські прапори та символіку стосується лише заходів 8 та 9 травня.
Повідомляється, що поліція оскаржила це рішення у Вищому адміністративному суді та очікує якнайшвидшого рішення.
- 8 і 9 травня відзначається 78-ма річниця закінчення Другої світової війни в Європі. Щоб забезпечити "гідне вшанування пам’яті загиблих воїнів колишньої радянської армії", берлінська поліція заборонила російські й українські прапори та пісні навколо радянських меморіалів.
- 6 травня адміністративний суд скасував рішення поліції Берліна про заборону вивішувати українські прапори на радянських меморіалах у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер Хайде 8 і 9 травня.
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