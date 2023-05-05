Про це пише місцеве видання Berliner Morgenpost.

Крім того, також заборонено "вигуки, які в силу ситуації, що склалася, можуть бути розцінені як схвалення або прославлення війни в Україні".

"Така заборона прапора вже була минулого року. Свого часу це викликало чимало критики з української сторони, зокрема з боку тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника. Згдно з заявою сенат хотів, щоб ушанування пам'яті жертв Другої світової війни не було затьмарене можливими конфліктами у зв'язку з нинішньою війною в Україні", - пояснює німецьке видання.

Аналогічно аргументувала поліція у своїй заяві в п’ятницю. Там зазначили, що "акт пам’яті та поваги до цих меморіалів має бути збережений на тлі російсько-української війни, що триває".