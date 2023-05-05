У Берліні заборонили демонструвати українські та російські прапори біля радянських меморіалів 8 та 9 травня
Поліція Берліна заборонила російські й українські прапори навколо радянських меморіалів 8 і 9 травня. В ці дні вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій війні
Про це пише місцеве видання Berliner Morgenpost.
Крім того, також заборонено "вигуки, які в силу ситуації, що склалася, можуть бути розцінені як схвалення або прославлення війни в Україні".
"Така заборона прапора вже була минулого року. Свого часу це викликало чимало критики з української сторони, зокрема з боку тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника. Згдно з заявою сенат хотів, щоб ушанування пам'яті жертв Другої світової війни не було затьмарене можливими конфліктами у зв'язку з нинішньою війною в Україні", - пояснює німецьке видання.
Аналогічно аргументувала поліція у своїй заяві в п’ятницю. Там зазначили, що "акт пам’яті та поваги до цих меморіалів має бути збережений на тлі російсько-української війни, що триває".
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