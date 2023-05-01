В Одесі заявили про посилення заходів безпеки 2 та 9 травня: подробиці
В Одесі 2 та 9 травня буде посилено заходи безпеки через можливі провокації з боку РФ. Зокрема, передбачено посилення патрулювання вулиць правоохоронцями
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телеканалу Freedom.
За його словами, комендантська година в ці дні діятиме традиційно з 00:00 до 05:00, збільшувати її не планують.
"Звичайно, буде застосовано превентивні заходи, буде посилено патрулювання вулиць. Ми розуміємо, що вони – терористи, вони готові на все, вони готові на будь-які злочини. Тому й буде посилення охорони громадського порядку", — сказав Братчук.
- У низці областей РФ відмовились від проведення параду 9 травня.
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