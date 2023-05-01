В Одесі заявили про посилення заходів безпеки 2 та 9 травня: подробиці

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, комендантська година в ці дні діятиме традиційно з 00:00 до 05:00, збільшувати її не планують.

"Звичайно, буде застосовано превентивні заходи, буде посилено патрулювання вулиць. Ми розуміємо, що вони – терористи, вони готові на все, вони готові на будь-які злочини. Тому й буде посилення охорони громадського порядку", — сказав Братчук.