У ще одній області РФ скасували парад на 9 травня

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами голови Псковської області Михайла Ведернікова парад на 9 травня в регіоні скасовано, а акція "Безсмертний полк" там відбудеться в онлайн-форматі.

"Щодо військових парадів. На спільному засіданні антитерористичної комісії оперативного штабу Псковської області ми разом із колегами із силових відомств детально обговорили це питання. І однозначно дійшли висновку, що провести цього року повноцінні масові традиційні заходи не є можливим з цілої низки причин", — сказав Ведерніков.

Влада Псковської області також скасувала святкові салюти та феєрверки.

Раніше паради на 9 травня скасували у Білгородській, Курській, Орловській, Калузької областях та в тимчасово окупованих Криму та Севастополі. У Краснодарському краї парад проведуть лише у Новоросійську.