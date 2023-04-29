У ще одній області РФ скасували парад на 9 травня
У Псковській області РФ скасували парад, святкові салюти та феєрверки на 9 травня
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами голови Псковської області Михайла Ведернікова парад на 9 травня в регіоні скасовано, а акція "Безсмертний полк" там відбудеться в онлайн-форматі.
"Щодо військових парадів. На спільному засіданні антитерористичної комісії оперативного штабу Псковської області ми разом із колегами із силових відомств детально обговорили це питання. І однозначно дійшли висновку, що провести цього року повноцінні масові традиційні заходи не є можливим з цілої низки причин", — сказав Ведерніков.
Влада Псковської області також скасувала святкові салюти та феєрверки.
Раніше паради на 9 травня скасували у Білгородській, Курській, Орловській, Калузької областях та в тимчасово окупованих Криму та Севастополі. У Краснодарському краї парад проведуть лише у Новоросійську.
- 10 квітня російська влада вирішила не влаштовувати в Курську традиційний парад на 9 Травня.
- Парад також скасували в Бєлгородській області. Губернатор В'ячеслав Гладков пояснював це небажанням "провокувати Україну".
- 12 квітня стало відомо, що параду до 9 Травня не буде й у тимчасово окупованому Криму.
- 18 квітня у Росії відмовилися від традиційного ходу "Безсмертного полку", яку щороку проводили до 9 травня.
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