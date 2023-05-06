Про це повідомив Український громадський рух "Віче", який оскаржив це рішення.

"Ми подали скаргу до берлінського суду щодо заборони української символіки на території радянських пам’яток Берліну 8-9.05 2023. І ми виграли це засідання першого скликання. Станом на зараз знято заборону на українські прапори та українські пісні!" – повідомили активісти у твіттері.

У рішенні суду йдеться лише про українські прапори та пісні. Натомість російські залишаються під забороною, – додає rbb.

У мотивуванні суду, яке є в розпорядженні rbb, йдеться про те, що рішення поліції є "очевидно незаконним" і "не було жодних доказів того, що громадська безпека була під загрозою".

Поліція Берліна може оскаржити рішення адміністративного суду у вищому адміністративному суді.