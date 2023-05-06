Суд Берліна скасував заборону на українську символіку біля радянських меморіалів 8 і 9 травня
Адміністративний суд скасував рішення поліції Берліна про заборону вивішувати українські прапори на радянських меморіалах у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер Хайде 8 і 9 травня
Про це повідомив Український громадський рух "Віче", який оскаржив це рішення.
"Ми подали скаргу до берлінського суду щодо заборони української символіки на території радянських пам’яток Берліну 8-9.05 2023. І ми виграли це засідання першого скликання. Станом на зараз знято заборону на українські прапори та українські пісні!" – повідомили активісти у твіттері.
У рішенні суду йдеться лише про українські прапори та пісні. Натомість російські залишаються під забороною, – додає rbb.
У мотивуванні суду, яке є в розпорядженні rbb, йдеться про те, що рішення поліції є "очевидно незаконним" і "не було жодних доказів того, що громадська безпека була під загрозою".
Поліція Берліна може оскаржити рішення адміністративного суду у вищому адміністративному суді.
- 8 і 9 травня відзначається 78-ма річниця закінчення Другої світової війни в Європі. Щоб забезпечити "гідне вшанування пам’яті загиблих воїнів колишньої радянської армії", берлінська поліція заборонила російські й українські прапори та пісні навколо радянських меморіалів.
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