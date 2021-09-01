Зеленський у США презентував план трансформації України з проєктами на $227 млрд

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



"Маємо чітке бачення, якою має стати Україна через п'ять-десять років. Це амбітний План трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей - будуємо успішну та стійку Україну", - йдеться у повідомленні.



За словами Зеленського, цей документ окреслює бачення розбудови України на найближчі роки як "безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу". Він також визначає амбітні цілі щодо розвитку людського капіталу, забезпечення "зеленої" трансформації та енергетичної безпеки країни.



Зеленський зауважив, що документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України із США в економіці й містить конкретні спільні економічні та інвестиційні проєкти.



Так, в плані закладено понад 80 проєктів на загальну суму $227 млрд. Вони передбачають фінансування коштом державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів та інвестицій.

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