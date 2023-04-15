Зеленський утворив 9 військових адміністрацій у Донецькій області
У п'ятницю, 14 квітня, президент Володимир Зеленський постановив створити 9 нових військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області
Відповідний указ оприлюднив Офіс президента.
Так, у Краматорському районі президент ухвалив створити:
- Андріївську сільську військову адміністрацію;
- Іллінівську сільську військову адміністрацію;
- Новодонецьку селищну військову адміністрацію;
- Олександрівську селищну військову адміністрацію.
У Покровському районі утворюють:
- Білозерську міську військову адміністрацію;
- Гродівську селищну військову адміністрацію;
- Криворізьку сільську військову адміністрацію;
- Новогродівську міську військову адміністрацію;
- Удачненську селищну військову адміністрацію.
Генштабу ЗСУ та Донецькій облдержадміністрації доручено вжити заходів із утворення зазначених військових адміністрацій відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану".
Раніше Зеленський призначив нових голів Сумської та Луганської облдержадміністрацій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.19
-
EUR
Купівля 40.76Продаж 41.56
- Актуальне
- Важливе