Зеленський утворив Гостомельську селищну військову адміністрацію

Про це йдеться в указі президента.



"На виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: утворити Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району Київської області", - йдеться в документі.

Генеральному штабу Збройних сил України, Київській обласній державній адміністрації доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації.



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