Зеленський утворив Гостомельську селищну військову адміністрацію
Президент України Володимир Зеленський утворив Гостомельську селищну військову адміністрацію Київської області
Про це йдеться в указі президента.
"На виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: утворити Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району Київської області", - йдеться в документі.
Генеральному штабу Збройних сил України, Київській обласній державній адміністрації доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.33
- Актуальне
- Важливе