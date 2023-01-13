Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо енергобезпеки

Відповідний указ №18/2023 був оприлюднений на сайті глави держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 січня 2023 року "Щодо стану виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки та невідкладних заходів із забезпечення роботи національної економіки під час осінньо-­зимового періоду 2022/23 року в умовах особливого періоду", – йдеться в указі.

Зокрема згідно з документом, такими, що втратили чинність, визнано абзац другий – для службового користування та два укази Президента України: від 5 червня 2013 року № 317/2013 "Про рішення Ради національної безпеки й оборони України від 5 червня 2013 року "Питання розвитку атомно-промислового комплексу та створення ядерно­-паливного циклу в контексті гарантування енергетичної безпеки України" та від 14 листопада 2014 року № 875/2014 "Про рішення Ради національної безпеки й оборони України від 4 листопада 2014 року "Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях".

Контроль за виконанням рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

29 грудня Президент України підписав Закон "Про медіа".

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